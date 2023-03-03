5 parti lideri yarın bir araya gelecek

Meral Akşener'in altılı masadan kalkmasının ardından diğer beş parti liderinin, yarın Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geleceği öğrenildi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığı açıklamalarının ardından, gözler 6'lı masadaki diğer siyasi partilere çevrildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi yarın 17:00'de Saadet Partisi'nde buluşacaklarını açıkladı. DP BAŞKANLIK DİVANI OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI Demokrat Parti (DP) Başkanlık Divanı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından olağanüstü toplandı. Alınan bilgiye göre, DP Başkanlık Divanı, Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine yönelik açıklamasının ardından Genel Başkan Gültekin Uysal başkanlığında olağanüstü toplandı. Parti genel merkezinde durum değerlendirmesinin yapıldığı toplantı sürüyor. GELECEK PARTİ BAŞKANLIK KURULU TOPLANIYOR Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu, yarın saat 11.00'de altılı masayla ilgili son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanacak. Partiden yapılan açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün öğle saatlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemeyeceğini açıkladığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da çağrıda bulunduğu hatırlatıldı. Açıklamada, Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu'nun yarın saat 11.00'de parti genel merkezinde toplanarak son gelişmeler doğrultusunda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı konusunu masaya yatıracağı bildirildi.