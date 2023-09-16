500 TL ve 1.000 TL'lik banknotlar basılacak mı ?

Uzun bir süredir gündemdeki yerini koruyan "500 TL'lik ve 1.000 TL'lik banknot basılacak mı" sorusuna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz canlı yayında yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Habertürk canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Yılmaz, Orta Vadeli Program’ın (OVP) hedeflerini, kıdem tazminatının durumunu ve 500 ile 1000 liralık banknot iddialarını değerlendirdi.

Yılmaz, OVP’nin toplumun hemen tüm kesimleriyle istişare edilerek hazırlandığını belirterek, OVP döneminde depremlerin yaralarını sarmayı, enflasyonu kademeli bir şekilde tek haneye düşürmeyi, bunları yaparken istihdam ve büyümeyi olabildiğince korumayı ve sürdürülebilir sosyal refah ile sosyal adaleti güçlendirip, oluşturulan refahı toplumun bütün kesimlerine yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yılmaz bu dört amaca, para, maliye politikaları ve yapısal reformlarla ulaşmayı öngördüklerini anlatarak, OVP’yi bir takvim içinde, iyi bir sıralamayla gerçekleştireceklerini, OVP’nin içeri ve dışarıda bir güven unsuru oluşturduğunu ifade etti.

Kıdem tazminatı konusuna da değinen Yılmaz, “Burada hükümetlerimizin yaklaşımı şu. İşçi kesiminin temsilcileriyle, istişare içinde bu işi sonuçlandırmak. Yani tek yanlı bir çözüm dayatmak değil. Çözülmesi gereken bir mesele mi? Evet öyle. Ama bunu istişarelerle, işçi ve işveren dengesi içinde ve özellikle işçi kesiminin temsilcileri, sendikalarla istişare içinde bu konuya yaklaşmak” dedi.

Yılmaz, kıdem tazminatında maalesef çok ciddi problemler de olduğunu belirterek, “Ödenmeme meseleleri var. Başka sıkıntılar var. Oluşturduğu bir belirsizlik var. Özellikle iş dünyası firmaları üzerinde. Dolayısıyla bir dönem bir fon oluşturup bununla bu problemi çözme gibi bir yaklaşım vardı. Dolayısıyla bunlar önümüzdeki dönemde yine Türkiye’nin gündemde olan konuları olacak” diye konuştu.

500 ve 1000 liralık banknot iddiasına yanıt

500 ve 1000 liralık banknotların basılacağı iddiasına ilişkin Yılmaz, böyle bir durumun kendi içlerinde söz konusu olmadığını söyledi. Yeni banknotların basılmasının enflasyonu artıracağı yönündeki eleştirilere de katılmanın mümkün olmadığını ifade eden Yılmaz, “Bu konuda çok net söylüyorum. Bizim böyle bir gündemimiz yok” dedi.