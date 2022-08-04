ABB'nin Melih Gökçek'ten tam 50 ay sonra alabildiği 'cip' satıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, eski ABB Başkanı Melih Gökçek'ten 50 ay sonra geri alabildiği zırhlı cip 3 milyon 650 bin liraya satıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediyeye ait olan ve belediye başkanlığı görevinin bitmesinin ardından eski ABB Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten ısrarla geri istenen cip aylarca Gökçek tarafından iade edilmişti.

3 MİLYON 650 BİNE SATILDI

50 ay sonra geri alınabilen 2013 model zırhlı cipin, 3 milyon 650 bin TL bedelle satıldığını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"ABB'nin israfla mücadele çalışmaları devam ediyor. Eski belediye başkanından ısrarla geri istenen ve 50 ay sonra geri alınan 2013 model zırhlı arazi aracı, ABB TV'de canlı yayınlanan ihale sonucunda 3 milyon 650 bin TL bedelle satıldı.''