Adalet Bakanı Tunç'tan kamuda torpil iddialarına yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuda torpil iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Bakan Tunç, ''Torpil iddialarını reddediyoruz. Tek kriterimiz liyakattir.'' dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Medeni Kanunu Çalıştayı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, kamuda torpil iddialarına ilişkin yöneltilen soruya, “Bakan yardımcımızla ilgili basına intikal eden hususları biz de gördük. Torpil iddialarını reddediyoruz. Tek kriterimiz liyakattir.” diyerek yanıt verdi.

Milletvekilleri, bakan yardımcıları ve bakanlara çeşitli talepler gelebileceğini söyleyen Bakan Tunç, “Bunların değerlendirmesini yapacak olan komisyonlardır. Referansları, başka talepleri olabilir. Bu talepler değerlendirilirken, ilgili komisyonlar kişinin liyakatine bakar. Bizim tek kriterimiz liyakattir.” şeklinde konuştu.

CAN ATALAY KARARI

Bakan Tunç’a Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Can Atalay hakkında verdiği karar da soruldu.

“İki yüksek mahkememiz arasında görüş farkı ortaya çıktı. Son verilen karar Yargıtay’ın vermis olduğu karar.” diyen Bakan Tunç, “Kesinleşmiş bir hüküm söz konusu, kesin hüküm de TBMM’de… Hep beraber önümüzdeki süreci göreceğiz.” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Fox TV'nin haberine göre, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın, bir konferans esnasında torpil yaparken kameralara yakalandığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Görevde yükselme sınavı için torpil olduğu iddia edilen mesajlara tek tek yanıt veren Can'ın, yapılması gerekenleri özel kalem müdürüne havale ettiği öne sürüldü. Ramazan Can'ın bir mesaja, "Abi notumuzu aldık, takip edeceğiz inşallah" diye yanıt verdiği iddia edildi.

Torpil talep eden isimler arasında CHP'den AK Parti'ye geçen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin de olduğu öne sürüldü. Çelebi, söz konusu iddialara cevap vererek, "İzmir'den şehit babası R.O.'nun ricası üzerine Adalet Bakan Yardımcımız Ramazan Can'a 'Mülakata giren kardeşimiz şehit yakını bilginiz olsun, takdirlerinize' diyerek mülakatta bu konuda hassasiyet gösterilmesini istemem torpilmiş." ifadelerini kullandı.