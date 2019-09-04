Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan sayaç açıklaması

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, geçen günlerde yaptığı basın toplantısında “Ödemelerde yanlış hesaplamalardan kaynaklı 4 milyon TL fazla para ödendiğini tespit edip bu parayı tahsil ettik. Uzaktan okumalı sayaç alım ihalesi yapılmış. 100 bin sayaç ihalesine çıkılmış ve 29 bini temin edilebilmiş. 71 bini temin edilememiş. Sayaç için hane başı 360 TL’ye ödeniyor. Ama ortada sayaç yok. Firmanın herhangi bir karşılama yeterliliği bulunmamasına karşın ihale verilmiş. İhaleye fesat karıştırmaktan suç duyurusunda bulunduk” ifadelerini kullanmıştı.

''Vatandaşı mağdur eden firmaya 10 milyon TL ceza kestik''

Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski başkan Sözlü döneminde 360 TL’ye takılan su sayaçlarının artık 80 TL’ye takılacağını ve yurttaşları mağdur eden firmaya 10 milyon TL ceza kesildiğini açıkladı. Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Daha önce Adanalı kardeşlerime sayaçları 360 TL’ye dayatan, üstelik ihalede yazmasına rağmen yeni sayaç temin edemeyerek vatandaşı mağdur eden firmaya 10 milyon TL ceza kestik. Peki şimdi Adanalı ne kadara sayaç bağlatıyor? 80 TL. Nerede 360, nerede 80?”