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AİHM'den Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için ''hak ihlali'' kararı

AİHM'den Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için ''hak ihlali'' kararı
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutukluluklarına itiraz etmek için etkili bir yardım alamadıkları gerekçesiyle yaptığı başvuruyu değerlendiren AİHM, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine karar verdi.

 Tutuklu bulunan eski HDP Genel Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'nın başvurusunu karara bağlayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 5'inci maddesinin 4'üncü fıkrasını ihlal ettiğine oy çokluğu ile hükmetti. Hak ihlali kararına tek karşı oyu yargıç Saadet Yüksel kullandı.

AİHM'den yapılan açıklamada, Yüksekdağ ve Demirtaş'ın iç hukukta tutukluluklarına itiraz etmek için etkili bir yardım alamadıklarını gerekçesiyle başvuruda bulunduğu belirtildi. Demirtaş ve Yüksekdağ'ın "özellikle cezaevi yetkililerinin avukatlarıyla yaptıkları görüşmeleri izlemelerinden ve avukatlarıyla paylaştıkları belgelere el koymalarından şikâyet ettiği" bildirilmişti. 

Söz konusu bu tedbirlerin 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ardından çıkarılan bir kararname kapsamında uygulandığının belirtildiği açıklamada, "Başvuranlar, Sözleşme'nin 5. maddesinin 4. fırkasına dayanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İhlal verilen AİHS'nin 5. Maddesi'nin 4'üncü fıkrası şöyle:

"Yakalama veya tutulma yoluyla özgürlüğünden yoksun kılınan herkes, tutulma işleminin yasaya uygunluğu hakkında kısa bir süre içinde karar verilmesi ve, eğer tutulma yasaya aykırı ise, serbest bırakılması için bir mahkemeye başvurma hakkına sahiptir."

Etiketler selahattin demirtaş figen yüksekdağ
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