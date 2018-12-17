Ev alacaklara müjde... Bir banka daha indirime gidiyor !
Ev alacaklara müjde... Bir banka daha indirime gidiyor !
Yeşilçam'ın efsanesi hastaneye kaldırıldı
Yeşilçam'ın efsanesi hastaneye kaldırıldı
Çanakkale'de korkutan deprem ! Sallandı...
Çanakkale'de korkutan deprem ! Sallandı...
''AK Parti aday değiştirecek'' iddiasına yanıt geldi
''AK Parti aday değiştirecek'' iddiasına yanıt geldi
Bakan Albayrak'tan bütçe açığı açıklaması
Bakan Albayrak'tan bütçe açığı açıklaması
Serviste unutulan Alperen'in ölümüyle ilgili flaş gelişme
Serviste unutulan Alperen'in ölümüyle ilgili flaş gelişme
Çalışanının maaşını düşük gösteren patronlar yandı
Çalışanının maaşını düşük gösteren patronlar yandı
''Toplanma alanları AVM oldu'' iddasına yanıt geldi
''Toplanma alanları AVM oldu'' iddasına yanıt geldi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 17 Aralık 2018 17:52

''AK Parti aday değiştirecek'' iddiasına yanıt geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "aday değiştirilecek" iddiası hakkında açıklama yaptı.

''AK Parti aday değiştirecek'' iddiasına yanıt geldi
A+ A-

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çigdem Karaaslan, "AK Parti'nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı değişecek" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Karaaslan "Cumhurbaşkanımız tarafından Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olarak ismi açıklanan sayın Mustafa Demir’in isminin yeniden değerlendirildiği iddiası tamamen gerçekten uzaktır. AK Parti’mizin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir’dir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çigdem Karaaslan; Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayının değişeceği ve kendisinin de adının geçtiği bir anket çalışması yapıldığı hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklamada bulundu.

Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayının belirlenip ilan edildiğini belirterek, “Samsun Büyükşehir Belediye Basşkanı adaylığı üzerinde Genel Merkez'imiz tarafından son günlerde bir anket çalışması yapıldığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu anketi AK Parti Genel Merkez'imizin adını kullanarak yapanların olduğu tespit edildiği takdirde gereğinin yapılması için en kısa sürede hukuki yollara başvurulacaktır.  Adaylarımızın belirlendiği tüm şehirlerimizde olduğu gibi Samsun'umuzda da adayımız ve teşkilatlarımızla birlikte sahada çalışmalarımıza hızla başladık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafın Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız olarak ismi açıklanan sayın Mustafa Demir'in isminin yeniden değerlendirildiği iddiası tamamen gerçekten uzaktır. AK Parti'mizin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir'dir. Bizler şu anda tam anlamıyla 31 Mart'ta gerçekleştireceğimiz yerel seçimlere ve 15. seçim zaferimize odaklanmış durumdayız” dedi.

NE OLMUŞTU?

74 şehirde büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını açıklayan AK Parti’nin; Samsun ve Şanlıurfa için açıklanan adayların belirlemesine rağmen yeniden anket çalışması başlattığı iddia edilmişti.

Sözcü

değişim , aday , ak parti , değerlendirme , yalanlama
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM