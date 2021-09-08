AK Parti ittifak için HDP ile masaya mı oturdu ?

AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın son seçim anketlerindeki kötü oy oranları sonrasında AK Parti'nin "çözüm sürecindeki gibi" HDP ile masaya oturduğu iddia edildi.

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, AK Parti'nin ciddi oy kayıpları yaşadığını ve bu yüzden bir sonraki seçimde kazanmak için denediği yolları anlatan bir yazı kaleme aldı.

Yazısında AK Parti'ye yakın Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi içiin "Saray yazarının itirafı Erdoğan HDP olmadan kazanamıyor” ifadelerini kullandığını belirten Ataklı, "HDP saraya destek verirse Erdoğan yeniden seçilir" diyerek bir analizde bulundu.

Can Ataklı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesine dair HDP yazısı şu şekilde:

"Erdoğan “tek adamlık” hayalini aklına ilk düşürdüğünde herhalde bugünlerin geleceğini pek düşünmemişti.

Düşünse zaten bu maceraya girmez kendisini de ülkesini de uçuruma sürüklemezdi.

Gerçi düşünmesine de gerek yoktu, çünkü çok uyarı yapıldı kendisine, tek adamlık rejisinin ucube bir rejim olduğun bunun sonunun asla iyi olmayacağı binlerce kez söylendi.

Ama Erdoğan ve çevresindeki ikbal bekleyenler “Gelmiş geçmiş iyi sistem budur, Türk tipi başkanlık ile çağ atlayacağız” yaygaraları arasında hamhum şaralop örneği gibi tek adamlık rejimine geçiverdik.

Şimdi Erdoğan ve saray efradı kara kara düşünüyor.

Tek adamlık sistemi iflas etti.

Erdoğan’ın artık karşısına kim çıkarsa çıksın yüzde 50 artı biri bulması olanaksız.

Tek şansı muhalefet blokunda gedik açması, buradan bir siyasi hareketi olduğu gibi arkasına almasıdır artık.

Bunu denedi.

İyi Parti’ye çengel attı, Akşener’in çok yakını ile uzun bir görüşme yaptı, sonuç beklediği gibi olmadı.

Sonra HDP’ye göz kırptı.

Kesin bir ret almadı ama yeşil ışık da göremedi.

Ardından Gül’e “gül” uzattı, yaptığı gizli görüşmede cazip öneriler sıraladı.

Ama Abdullah Gül’den de ışık alamadı.

Şimdi bu yaşananları bir kenara bırakalım ve saray yazarlarından Abdülkadir Selvi’nin dünkü yazısına bakalım.

Selvi ya büyük çam deviriyor ya da saraya “Başka çare yok, bunun üzerine gideceksiniz” diyor.

Nedir üzerine gidilecek olan?

HDP’ye tekrar el uzatmak.

Selvi’nin dünkü yazısından çok hassas bir bölümü size de sunmak istiyorum.

Selvi diyor ki “ Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı cephesinde bütün yollar HDP’ye çıkıyor. HDP olmadan bırakın seçimi kazanmayı, yanına bile yaklaşamıyorlar.”

Yani?

Eğer HDP Millet ittifakı ile ortak hareket ederse seçimi muhalefet kazanıyor.

Tersinden okuyalım;

HDP saraya destek verirse Erdoğan yeniden seçilir.

Sanıyorum Selvi sanki gaf yapıyormuş gibi davranarak saraya bir hedef gösteriyor.

Saray yazarı konuyu muhalefet açısından ele alıp içeri nifak sokmaya çalışıyor.

Ki zaten iktidar yandaşları Millet İttifakı’nı hep bu yolla vurmaya çalışıyor.

Selvi “HDP’siz olmaz ama Millet ittifakı’nın üyeleri HDP ile yan yana gelmeye çekiniyor” diyor, saraya “işte size zayıf nokta buradan vurun” uyarısı yapıyor.

Erdoğan için çark etmek, dün dediğinin tersini yapmak, kandırıldığını söylemek çok kolay.

Önümüzdeki günlerde yeni bir açılım sinyali verilmesi kimse için şaşırtıcı olmamalı."

Can Ataklı'nın yazısının tamamı için...