AK Parti kulislerinde ''İmamoğlu'' krizi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı muhalefet kadar iktidar kanadında da kulislerde yankı buldu. AK Parti'de genel görüş "dava açılmamalıydı" oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen hapis cezası ve siyasi yasak yolunun açılması iktidar kanadında da kulislerde yankı buldu.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre; AK Partili yetkili isimlerin yaptığı değerlendirmelerde “Mahkeme adli para cezası gibi alternatif yaptırımlar varken ya da cezayı en alt sınırdan uygulayabilecekken niye böyle bir karar verildiğini sorgulamak lazım. Cezadaki artırım sebepleri doğru ama hakim temel cezayı belirlerken alt sınırdan çok uzaklaşmış. ‘Ahmak’ kelimesine bu kadar ağır bir ceza verilirse hakaretin konusu sinkaflı bir küfür olsaydı nasıl bir ceza verilecekti? Bu karar, İmamoğlu için mağduriyet havası oluşturur. Bu davada zamanlama olarak da ceza hukukunun siyasete müdahalesi, yön vermesi söz konusu. Bu doğru değil. Ama bu kararın kesinleşmesi Cumhurbaşkanlığı seçimine yetişmez; dolayısıyla da karar İmamoğlu’nun adaylığının önünde bir engel teşkil etmez” ifadeleri dikkat çekiyor.

Bazı AK Partili isimler ise böyle bir davanın hiç açılmamış olması gerektiği görüşünü savunuyor.

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