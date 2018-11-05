AK Parti'de 800 isim liste dışı kaldı

AK Parti yerel seçimlerde aday göstereceği isimlerle ilgili çalışmayı hızlandırırken, kasım ayı boyunca partinin genel merkezinde hummalı bir çalışma yürütülecek.

BAŞVURU ÜCRETİ

Yerel seçimlerde büyükşehir belediye başkanı aday adaylarından 10 bin, nüfusu 100 binin üzerinde olan il belediye başkanı aday adaylarından 5 bin, nüfusu 100 bin ve daha az olan il belediye başkanı aday adaylarından 3 bin lira alınacak. Kadın ve genç adaylar, belirlenen aidatların yarısını, engelli adaylar ise dörtte birini ödeyecek.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular aksecim.akparti.org.tr adresi üzerinden, istenilen belgelerin de sisteme aktanlması suretiyle yapılacak. Kişiler hiçteşkilata gelmeden de internet üzerinden "Ön Başvuru" da bulunabilecek ancak başvuru işlemini kesinleştirmek için (Kesin Başvuru) ilgili teşkilat birimine uğrayarak sistemden çıkarılan başvuru formunu bizzat imzalamaları gerekecek.

Adaylar başvuruya eklenecek olan; sabıka kaydı, eğitim durumunu gösterir belge ve askerlik durum belgesini e-Devletten de alabilecekler.

Büyükşehir ve il belediye başkan adaylıkları için başvuru aidatı İl Başkanlığı hesabına; ilçe ve belde belediye başkan adaylıkları ve meclis üyelikleri için başvuru aidatı İlçe Başkanlıklarının hesabına yatırılacak.

MEVCUT BAŞKANLAR BAŞVURUDA BULUNMAYACAK

Mevcut belediye başkanları başvuruda bulunamayacak. Türkiye genelinde 800 belediye başkanı bulunan parti, 18 büyükşehir, 49 il ve 558 ilçeyi belediye başkanları aracılığıyla yönetiyor. Aday adayı olmak isteyen kamu görevlileri ve teşkilat mensupları için YSK'nın son tarih 1 Aralık 2018'dir. Ancak müracaat etmek isteyenler istifalarını vermek zorundalar.

TEŞKİLAT TEMAYÜL YOKLAMASI YAPILACAK

Kasım ayı içinde, müracaatların alınmasından sonraki bir tarihte yapılacak. Burada da e-temayül sistemi şeklinde yeni bir usul uygulanacak. Tüm Türkiye'de bir günde, 10:00-16:00 saatleri arasinda gerçekleştirilecek.

Saat 16:00'da Temayül Yoklaması sonlandırılır sonlandınlmaz sonuçlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne düşecek.

Bu uygulamayla kağıt ve malzeme israfının önüne geçilecek. Mesela bir temayül için yaklaşık 3 ton kağıt (Yaklaşık 100 bin TL) tasarruf edilmiş olacak. Ayrıca torba, iplik, mum vs. gibi malzemelere de ihtiya kalmayacaktır.