AK Parti'de ''maklube'' krizi ! Erdoğan Abdülhamit Gül ile görüşmüş

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın “Düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasın” diyen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüştüğünü yazdı.

Selvi, yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti içerisindeki tartışmalara ilişkin tavrına değindi.

'Erdoğan, parti içi tartışmalar için ne dedi?' başlıklı yazısında Selvi, Erdoğan'ın 'kapsayıcı bir tavra girdiği' yönündeki iddiasını tekrarladı ve Gül'ün 'maklube' çıkışının ardından cumhurbaşkanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.

Selvi, Gül’ün Cumhurbaşkanı’na bazı belgeler gösterdiğini konuşulduğunu söyledi.

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"AK Parti bir süredir pek alışık olmadığı tartışmalar yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan MKYK toplantısında bu konuda ciddi bir uyarıda bulunuyor, 'Mümkün olduğunca partinin iç politik tartışmalardan uzak durması lazım' diyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi veremezler' diye bir çıkış yaptı. Peki Erdoğan’ın bu tartışmaya ilişkin tavrı ne oldu? Adalet Bakanı Gül’ün, bu konuşmadan sonra Erdoğan’la görüştüğü söyleniyor. Gül’ün, 'Cumhurbaşkanı’na bazı belgeler gösterdim. Çok iyi bir görüşme oldu' dediği ifade ediliyor."



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