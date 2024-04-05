AK Parti'de seçimin faturası onlara mı kesilecek? Aralarında 3 Bakan var

Gazeteci İsmail Saymaz, yerel seçimlerde ikinci parti konumuna yerleşen AK Parti'de faturanın 3'ü Bakan, 8 isme kesileceğini öne sürdü.

AK Parti, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde büyük oy kaybederek yüzde 35.49 ile ikinci parti konumuna yerleşti. ''Kale'' olarak görülen bazı il ve ilçeleri kaydeden AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasının kime kesileceği merak konusu oldu.

SEÇİMİN FATURASI KİME KESİLECEK?

Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Saymaz, 3'ü Bakan 8 ismin görevden alınabileceğini belirterek şunları kaydetti:



"31 Mart'ın sorumlusu olarak gösterilen Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Genel Sekreter Fatih Şahin'in kellesi gidebilir."

Saymaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da beklenen performansı gösteremediği için görevden alınabileceğini yazdı.

İsmail Saymaz'ın yazısının tamamı için tıklayın