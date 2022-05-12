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AK Parti'den asgari ücrete ek zam ve Canan Kaftancıoğlu açıklaması

AK Parti'den asgari ücrete ek zam ve Canan Kaftancıoğlu açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK devam ederken gündeme dair açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK devam ederken gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Artan enflasyon ile birlikte vatandaşların beklediği asgari ücrete ikinci zam konusuna da değinen Çelik, "Vatandaşlarımızın beklentileri bizim her zaman gündemimizdir." dedi.

Yargıtay'ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili hapis cezası kararına değinen Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hukukçuların yürüteceği bir tartışma. Yargı kararını herkes kendi zaviyesinden değerlendiriyor ancak dosyaya bakarak konuşmak lazım. Dosyaya bakmadan bizi hedef alıyorlar."

SİYASETTE SIĞINMACI TARTIŞMASI
"Göç meselesi üzerinden provokasyonlara şahit oluyoruz. Düzensiz göçle etkili mücadele ediyoruz. Kaynak ülkelerde çözülmesi için stratejiler üretiliyor. 'Biz iktidara gelirsek bunları göndereceğiz' cümlesi tamamen istismar amaçlıdır."

Etiketler ak parti myk ek za asgari ücrete
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