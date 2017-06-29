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  4. 29 Haziran 2017 15:05

AK Parti'den gübre ve mermi açıklaması

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'nin ''Adalet Yürüyüşü''ne yönelik provokasyonlara ilişkin ''sabotaj kokan şeyler'' dedi.

AK Parti'den gübre ve mermi açıklaması
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NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü' sırasında konakladığı alana gübre dökülmesi ve yürüyüş güzergahında mermi bulunmasıyla ilgili olarak, "Bunlar kabul edilebilir şeyler değil, daha çok sabotaj kokan şeyler ama ben CHP'nin Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının hemen akabinde başlayan bu süreci, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduktan sonraki süreci analiz ettiğimizde, 2013'ten bugüne kadar olanki süreci analiz ettiğimizde, başka bir fotoğraf karşımıza çıkıyor. Gezi'de nasıl mesele ağaç değildiyse, 17-25 Aralık'ta nasıl ki mesele hukuk değildiyse bugün de adalet değil" dedi.

Adalet yürüyüşüne mermili provokasyonAdalet yürüyüşüne mermili provokasyon

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