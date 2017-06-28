Adalet yürüyüşüne mermili provokasyon

'Adalet Yürüyüşü'nün 14. günü saat 10.00'da Düzce'nin Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde başladı. Yaklaşık 500 metre sonra grupla birlikte yürüyen Kılıçdaroğlu'nun önünde yolda bir tabanca mermisi olduğu görüldü.
Saat 10.15 sıralarında Kılıçdaroğlu'nun 10 metre önünde yerdeki tabanca mermisinin farkedilmesi üzerine polisler, hemen etrafını çevirip önce fotoğrafını çektiler. Ardından mermiyi yoldan aldılar. Bu sırada basın mensuplarının görüntü çekmeye çalışması sırasında küçük çaplı bir kargaşa yaşandı.
'YOLDAN GEÇEN BİR ARABADAN ATTILAR'
Yürüyüşe katılanlar merminin yoldan geçen bir arabadan atıldığını söyledi.