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AK Partili aday simit almak isterken “gerçek Türkiye” ile tanıştı

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AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, seçim çalışmaları sırasında sokakta simit satan bir çocuğa 100 TL verip simitleri dağıtmasını isterken simit satıcısı çocuğun yanıtıyla gerçek Türkiye ile tanıştı...

AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, yerel seçim çalışmaları için kampanyası için sokaktayken bir simit satıcısı ile arasında geçen diyalog dikkat çekti.

O anlara dair görüntüleri kendi X hesabından paylaşan Bilden'in videosu sosyal medyada günün videosu oldu.

Videoda Bilden’in seçim çalışmaları kapsamında karşılaştığı simitçi çocukla diyaloğu yer alıyor.

Videoda Bilden “Dur ben buna para vereyim az bir şey” diyerek simitçi çocuğa 100 lira verdi. Bilden, parayı verirken “Sen simiti dağıt, hadi oğlum dağıt” dedi.

Simitçi çocuksa “100 liraya simit gelmiyor ki” diyerek Bilden’e itiraz etti. Bilden’se buna karşılık olarak “Ha 100, begenmiysen he” dedi. Bunun üzerine Bilden’in etrafındakiler güldü.

Bilden, bu anları “Beğenmisen he…” başlığıyla Twitter’dan yayınladı.

 

 

Etiketler simit 100 tl simit satıcısı çocuk ak parti diyarbakır belediye başkan adayı
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