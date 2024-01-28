AK Partili aday simit almak isterken “gerçek Türkiye” ile tanıştı

AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, yerel seçim çalışmaları için kampanyası için sokaktayken bir simit satıcısı ile arasında geçen diyalog dikkat çekti.

O anlara dair görüntüleri kendi X hesabından paylaşan Bilden'in videosu sosyal medyada günün videosu oldu.

Videoda Bilden’in seçim çalışmaları kapsamında karşılaştığı simitçi çocukla diyaloğu yer alıyor.

Videoda Bilden “Dur ben buna para vereyim az bir şey” diyerek simitçi çocuğa 100 lira verdi. Bilden, parayı verirken “Sen simiti dağıt, hadi oğlum dağıt” dedi.

Simitçi çocuksa “100 liraya simit gelmiyor ki” diyerek Bilden’e itiraz etti. Bilden’se buna karşılık olarak “Ha 100, begenmiysen he” dedi. Bunun üzerine Bilden’in etrafındakiler güldü.

Bilden, bu anları “Beğenmisen he…” başlığıyla Twitter’dan yayınladı.

Mehmet Halis Bilden kimdir?

Mehmet Halis Bilden, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 12 Ekim 1968 tarihinde doğdu.

1979'da Kazıktepe Köyü İlkokulu'nu ile 1988'de Diyarbakır İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Halis Bilden, Dicle Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi mezunu.

Yüksek lisans eğitimini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde tamamladı. 1994-1995 yılları arasında İstanbul Pendik Belediyesi'nde Mühendis olarak görev aldı ve ardından 1996–1999 tarihleri arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Daire Başkanı olarak görev yaptı. 1999–2000 yıllarında askerlik yaptı.

2001–2004 yılları arasında Adana Büyükşehir Belediyesi’nde Daire Başkanı olarak çalıştı, 2004-2005 yılları arasında ise Adana Seyhan Belediyesi'nde Teknik Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

2005–2006 yılları arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak görev yaptı.

2006 yılında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcılığına vekâleten baktı.

2006 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na atandı. 2007-2008 yıllarında Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulundu.

2008 yılında Et ve Balık Kurumu Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, 13 Mayıs 2008 tarihinden itibaren Tarım İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

Evli ve üç çocuk babası olan Halis Bilden, İngilizce biliyor.