AK Partili başkan MHP’lileri işten çıkardı

Sözcü gazetesinden Mustafa Sarıipek'in haberine göre Isparta Belediye Başkanı seçilen AK Partili Şükrü Başdeğirmen’in, eski belediye başkanı MHP'li Yusuf Ziya Günaydın tarafından Mimar Sinan Caddesi’ne yerleştirilen bozkurt ve çift başlı kartal heykelini gece yarısı kaldırtması, Cumhur İttifakı ortakları arasında gerginliğe neden olmuştu. Bu gerilimin ardından şimdi de işten çıkarma ve görev yeri değiştirme krizi çıktı. İddialara göre; AK Partili belediye MHP'li oldukları gerekçesiyle 55 personelin görev yerini değiştirdi. 6’sı temizlik personeli, 1’i grafiker, 3’ü de aşçı olmak üzere 10 işçinin de işine son verdi.

“CUMHUR İTTİFAKI İÇİN YOLLARA DÜŞTÜK”

MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram, konuyu MHP'ye genel merkeziyle görüştüğünü belirterek şöyle konuştu; “Çıkarılan sadece 6 kişi, yeri değiştirilen 55 kişi. Ama işin gerçeğine baktığımız zaman 300 kişi zor durumda. Kimse ne yapacağını bilmiyor. MHP genel merkezimizle de konuyu görüştüm. Eğer ortada işlenmiş suçlar varsa, tamam kabul işten çıkarılabilirler ya da görevleri değiştirilebilir. Ama sadece MHP'li olmaları ya da işe girişlerinde MHP referansıyla işe girmiş olmaları suç mu? Biz Cumhur İttifakı için yollara düştük, kapı kapı oy istedik. Cumhurbaşkanımızın kazanması için elimizden geleni yaptık. İnanıyoruz ki, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yaşanan mağduriyetleri çözüme kavuşturacaktır. Biz kimsenin mağdur olmamasını istiyoruz.”

BENZER KRİZLER YAŞANMIŞTI



Cumhur ittifaklarının ortakları AK Parti ile MHP arasında buna benzer gerginlik Kırşehir ve Kastamonu'da yaşanmıştı. MHP'den AK Parti'ye geçen Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde AK Partili belediye başkanları, belediyede çalışan Ülkü Ocakları ilçe başkanlarını çöp görevlisi yapmıştı. MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın duruma sert tepki göstermişti.

MÜDÜRLER ÇÖP TOPLATMAYA VERİLMİŞTİ

AK Parti’nin MHP’nin elinden aldığı Kırşehir’e bağlı Mucur ve Çiçekdağı belediyelerinde de benzer gerginlikler yaşanmıştı. Mucur İlçe Belediye Başkanlığını kazanan AK Parti’li Atılgan Yılmaz’ın, MHP döneminde işe alınan 3 işçiye yoldan geçen araçları saydırdığı ileri sürülmüştü. Aynı şekilde Çiçekdağı Belediye Başkanı AK Parti’li Hasan Hakanoğlu da MHP'li belediye döneminde işe alınan bazı müdürleri çöp toplamakla görevlendirmişti.

MHP ADAYI YARIŞI KAYBETMİŞTİ

31 Mart seçimlerinde Isparta’da AK Parti adayı Şükrü Başdeğirmen, kullanılan oyların yüzde 38’ini alarak başkanlık koltuğuna oturdu. MHP adayı Yusuf Ziya Günaydın ise yüzde 30,8’de kalarak 5 yıldır oturduğu koltuğu kaybetti.



