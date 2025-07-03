AK Partili Güler'den gazetecilere zeytinlik fırçası: ''Ya şu AK Parti'ye bir teşekkür edin''

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açan yasa ile ilgili gazetecilerin sorularına gazetecileri fırçalayarak yanıt verdi. "Ya bir teşekkür edin, şu AK Parti’ye bir teşekkür edin ya" diyen Güler, suçlamaların yalan olduğunu belirterek gazeteciye "Şimdi sen insanları niye kışkırtıyorsun. Bu ülkeye düşmanlığının sebebi nedir? Söyleyin de bilelim ya..." dedi.

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’ndaki AK Partili Mustafa Varank ile CHP’li Orhan Sarıbal arasında yumruklu kavgaya yol açan zeytinlik sahalarda madencilik faaliyetlerinin önünü açan düzenlemeye ilişkin tartışmalar devam ediyor.

TBMM Sanayi Komisyonunun toplantısında gergin anlar yaşanmıştı. Muhalefet milletvekilleri, çevre hakkı savunucuları ve hukukçular zeytinlik alanların yok olmasına yol açabileceği düşünülen kanun teklifiyle alakalı olarak toplantıya katılmak istemişti fakat Meclis korumaları listede ismi olmadığı için izin vermeyince ortalık karışmıştı.

24 saatte verilen kararla beraber zeytinlik alanları madencilik faaliyetlerine resmen açılmıştı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bugün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin zeytinliklerle ilgili sorusuna cevap verdi.

Ancak Güler'in cevabı oldukça sertti. "Ya arkadaşlar bir teşekkür edin önce, şu AK Parti'ye bir teşekkür edin" diyerek gazetecilere çıkışan AK Partili Güler'in ifadeleri büyük tepki çekti.

İşte Güler'in açıklamaları:

"Ya bir teşekkür edin, şu AK Parti’ye bir teşekkür edin ya! 2003'te 87 milyon olan zeytinlik sayısı şu an 210 milyon. Nasıl oldu bu?Toplum yalan, sahte bilgilerle manipüle edildi. Türkiye'nin AK Parti'den önce zeytin sayısı 87 milyon, AK Parti döneminde ise 210 milyona çıkarıldı. Kanun teklifimiz çok açık. Termik santralimizin havzasında bulunan linyit kömürüne ulaşabilmek için 50 bine yakın zeytin ağacını çok özel yöntemlerle taşınması suretiyle düzenleme yaptık. Şimdi onu aldılar, 'bütün zeytinlikleri yok ediyorlar' diye yalan söylüyorlar. Geçen bir gazete de millevekillerini manşet yapmış. Zeytinlikleri yok edecekler falan diye... Bunu yazanlar gazeteci falan değil düşman. Sen bu ülkeye düşmanlık yapıyorsun. Bütün bilim adamları 'taşınabilir, uygundur' dedi. Şimdi sen insanları niye kışkırtıyorsun. Bu ülkeye düşmanlığının sebebi nedir? Söyleyin de bilelim ya..."