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AK Partili milletvekilinden Erdoğan'ı kızdıracak çıkış

AK Partili milletvekilinden Erdoğan'ı kızdıracak çıkış
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AK Partili milletvekili İsmail Erdem, terör örgütlerine mesafe koymadığı ve Kur'an'ın yakılmasına müsaade ettiği gerekçesiyle İsveç'in NATO'ya girmesine karşı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO'ya giriş için "Bizden destek beklemesin" dediği ancak daha sonra onay verdiği İsveç'le ilgili olarak AK Partili Milletvekili İsmail Erdem'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK saldırısında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit edilmesinin tesadüf olmadığını belirten Erdem, "bunun arkasında İsrail, ABD, İngiltere ve Avrupa ülkelerinin tamamının olduğunu" söyledi.

Erdem, "Gazze'ye uzanan, aylardır soykırım yapan el, Kuzey Irak'ta bizim Mehmetçiğimize uzanan elle aynı." ifadesini kullandı.

 AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin, terör saldırısıyla ilgili ortak bildiri yayımladığını anımsatan Erdem, CHP'nin bildiriye imza atmadığını hatırlattı. Erdem, "CHP, 31 Mart'ta yapılacak seçimleri düşünerek bu hareketleri yapıyorsa yanılıyor. Ortada bir memleket meselesi var, parti meselesi yok." diye konuştu.

NATO'ya İsveç Krallığı'nın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşüldüğünü anımsatan Erdem, yıllarca terör örgütünü besleyen kaynaklara bakıldığında, İsveç'in de bunlardan birisi olduğunu söyledi. Erdem, şöyle devam etti:

"İsveç'in, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı düşmanlık besleyen tüm terör örgütlerine mesafe koymadığı, Kur'an-ı Kerim'in devlet gözetiminde yakılmasına müsaade ettiği sürece, NATO'ya girişi yapılmamalı. Şahsım adına söylüyorum, AK Parti Milletvekili olarak İsveç'in NATO'ya girişine karşıyım. Ayrıca NATO'nun şu anki varlığı da sorgulanmalı."

AA

Etiketler İsmail Erdem recep tayyip erdoğan isveç nato nato üyeliği ak parti
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