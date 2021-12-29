AK Partili Şamil Tayyar'dan AK Parti'ye 'Ekrem İmamoğlu' tepkisi

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden partisine tepki gösterdi ve "Siyaset ahlakı ilkelerle inşa edilir" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) ‘terörle iltisaklı’ kişilerin işe başlatıldığı gerekçesiyle, özel teftiş başlatması üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şamil Tayyar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden partisine tepki gösterdi.

"Ne zaman sıkışsa İmamoğlu'na can suyu veriyoruz" diyen Tayyar, "Ortada suç varsa hükmü yargının vermesi gerektiğini söylemişim. Bugün de böyle. Siyaset ahlakı ilkelerle inşa edilir" dedi.

Şamil Tayyar'ın açıklamaları şöyle:

"İmamoğlu ne zaman CHP’de kriz konusu olsa, ne zaman politik kredibilitesi zayıflasa ‘can suyu’ veriyoruz. Tartışmalı seçimi yenileyerek egosunu şişirdiğimiz İmamoğlu 3 yılı boş geçirse de sarıp sarmalıyoruz. Bıraksak ilk seçimde düşecek, düşmesin diye tutuyoruz. Yazık!

Niyetim dostlara laf yetiştirmek değil, ilkelerle ilgili. 5 büyükşehir belediye başkanımızın istifası istendiğinde de ‘seçimle gelen seçimle gitmeli’ demişim. Ortada suç varsa hükmü yargının vermesi gerektiğini söylemişim. Bugün de böyle. Siyaset ahlakı ilkelerle inşa edilir."