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AK Partili Savcı Sayan seçim yasaklarını SMS ile deldi

AK Partili Savcı Sayan seçim yasaklarını SMS ile deldi
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AK Parti'den İzmir 1. Bölge milletvekili adayı olan Savcı Sayan oy kullanımına 2 saat kala vatandaşların telefonuna gönderdiği kısa mesajla seçim yasaklarını deldi.

AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, seçim günü yasaklarının başlamasına karşın seçmenlerin telefonuna sabah saat 06.00’da SMS atarak oy istedi.

Sayan'ın, bu sabah seçmenlere “Değerli İzmirliler, AK Parti 1. Bölge Milletvekili adayı ola-rak desteklerinizi bekliyorum. Saygılarımla” şeklinde bir mesaj attığı görüldü.

AK Parti'den İzmir 1. Bölge milletvekili adayı olan Savcı Sayan oy kullanımına 2 saat kala vatandaşların telefonuna gönderdiği kısa mesajla seçim yasaklarını deldi.

 

(Kaynak)

Etiketler savcı sayan ak parti izmir seçim yasakları sms
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