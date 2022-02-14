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AK Partili Ünal açıkladı; ''meğer'' zamları devlet yapmıyormuş

AK Partili Ünal açıkladı; ''meğer'' zamları devlet yapmıyormuş

AKP Grup Başkan Vekili, Mahir Ünal, “Bu zamları devlet yapmıyor. Uluslararası piyasalardan gelen zamlar bir süredir yansıtılmaya başlandı" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, TV100 canlı yayınında Pazar Siyaseti programında Pınar Işık Ardor'un gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi.

Mahir Ünal, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'de siyaseti, kıymetli hale getirdiğini ve yüzde 1 oy alan bir siyasi partinin bile değer kazandığını gösteriyor. 6 muhalefet liderini aktör yapan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir” diye konuştu.

"BU ZAMLARI DEVLET YAPMIYOR"

Pandeminin başından itibaren doğalgaza ve elektriğe sübvanse getirdiklerini doğalgazın yüzde 75’ini, elektriğin de yüzde 50’sini yaklaşık 2 yıl boyunca devletin sübvanse ettiğini savunan Mahir Ünal, “Almanya elektrik ve doğalgazda sübvanseye gitmedi ama biz yaklaşık 165 milyarlık sübvanse oluşturduk. Bu zamları devlet yapmıyor. Uluslararası piyasalardan gelen zamlar bir süredir yansıtılmaya başlandı. Bunun karşılığında ne yaptık. Asgari ücrette yüzde 50'ye varan bir artış yaptık. Yaşadığımız sorunlar pandemiden ve küresel anlamdaki ekonomik daralmadan kaynaklı bir durum. Bugün hiperenflasyon ABD'nin yaşadığı bir sorun değil mi?” dedi.

Ünal şöyle devam etti:

"Amerika'da yüzde 7'lere ulaşmış durumda enflasyon. Bütün dünya enflasyonla boğuşuyor. Enerji Bakanımızın görüşmeleri ve çalışmaları var. Hazine ve Maliye Bakanımız bir paket açıkladı. Önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulun'da bu konu gündeme gelecek ve sanıyorum bu konuda bir açıklama yapılacak. Hükümet ve devlet milletin yanındadır."

Etiketler mahir ünal ak parti zam zamlar devlet
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