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AK Partililer birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu

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Gaziantep’te AK Parti milletvekili temayül yoklamasında kavga çıktı. AK Partili isimlerin birbirlerini yumrukladığı anlar kameralara yansıdı.

AK Parti’nin Gaziantep’te bulunan Şato Restoran’da düzenlediği milletvekili temayül yoklamasında bin 500 delege, 124 milletvekili aday adayı için oy kullandı. Oy kullanma esnasında ‘blok oy’ iddiaları ise ortalığı karıştırdı.

Partiye mensup milletvekili ve belediye başkanlarının katılmadığı temayül yoklamasında, Yeni Dünya Vakfı’na yakın isimlere oy kullanılmasının istendiği, bu isimlerin yer aldığı pusulaların elden ele dolaştırılarak blok oy kullandırma iddiaları üzerine kavga çıktı. Partililerin birbirlerini yumrukladığı kavgada bazı çalışanlar da zarar gördü.

Özellikle AK Parti Şahinbey İlçe Başkanlığı üyelerinin, blok şekilde eski ilçe başkanı Hasan Teke, Muhittin Şimşek, Ahmet Çelik, Abdullah Korkmaz. Mehmet Görmez, Serpil Kavrak ile Yeni Dünya Vakfına yakın isimlere oy kullandıkları iddia edildi.

Tele1

Etiketler ak parti yumruk kavga ak partililer
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