AK Partililer ve Ümit Özdağ arasında güldüren diyalog: Gelin sizi üye yapalım

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Samsun'da esnaf ziyaretinde ilginç anlar yaşandı.

Ümit Özdağ Samsun'da ilk olarak Tütün İskelesi’nde partililer ile buluştu. Buluşmanın ardından esnaf ziyaretine başlayan Özdağ, meydana geldiğinde AK Parti İlkadım İlçe Teşkilatı’nın standını gördü. Buradaki görevlilere selam veren Özdağ, “Arkadaşlar nasılsınız. Duydum ki Suriyelileri yollamak için imza topluyormuşsunuz. ” diyerek espri yaptı.

'SİZİ ÜYE YAPALIM'

Özdağ’a cevap veren AK Parti'liler ise, “Standımıza hoş geldiniz. Sizi üye yapalım. Şu anda Suriyeliler peyderpey gidiyorlar zaten. 600 bin gitti, 400 bin Suriyeli de yılbaşına kadar gidecekler. Misafir olarak geldiler ve gidecekler. Sizlere çay ısmarlayalım” şeklinde cevap verdi.

KUŞ YEMİ DAĞITAN ÇOCUK SURİYELİ ÇIKTI

Esnaf ziyareti sırasında bir esnafın, “Başkanım, bu yemden almazsanız başkan olamazsınız” sözü üzerine geri dönen ve 10 TL’lik kuş yemi satın alan Ümit Özdağ, ardından yemi dağıtmak üzere meydanda gördüğü 3 yaşındaki çocuğa verdi. Çocuğun Suriyeli olduğunu daha sonra anlayan Özdağ, işaretlerle yemi kuşlara vermesini anlatmaya çalıştı.

'VATANLARINA DÖNMELERİNİ İSTİYORUZ'

Yol boyunca gördüğü herkese “Sığınmacıları gönderecek miyiz?” şeklinde soru soran Özdağ, başkan olmak için yem dağıttırdığı çocuğun Suriyeli çıkması üzerine yaptığı açıklamada, “Ülkemizde yaşayan hiçbir sığınmacının kötü muamele görmesini istemiyoruz. Vatanlarına dönmelerini istiyoruz. Ülkemizde oldukları sürede güven içerisinde olmalılar. Kendilerine yönelik fiziksel bir saldırı olmamalı çünkü burası Türkiye. Buraya gelenler Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı güvenlik içerisinde hayatını geçirmeli ama sonunda vatanına dönmeli. Bu süre içerisinde tabii ki karşılaştığımız insana olumsuz bir tavır sergilemeyeceğiz. Karşımızda neticede bir anne ve 3 yaşındaki çocuğu vardı. Biz onların kendi vatanlarında yaşamalarını istiyoruz. Dönmeleri için de her türlü tedbiri alacağız. Burada oldukları sürece de onlara kötü davranmayacağız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Özdağ’ın Samsun’daki Zafer Partisi İl Binası’nın üst katının Iraklı Dr. Mustafa Alhamidi tarafından muayene olarak kiralanması da dikkat çekti.