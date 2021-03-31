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AK Parti'nin kanun teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi

AK Parti'nin TBMM’ye sunduğu Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi, muhalefetin oyları ile reddedildi.

TBMM Genel Kurulu’nda Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi” görüşmeleri sırasında teklifin tümü üzerine görüşmelere geçmek üzere yapılan oylamada Cumhur İttifakı milletvekilleri azınlığa düştü. AKP’nin 9 ay sonra yeniden Meclis’e getirdiği güvenlik soruşturması teklifi, muhalefet oylarıyla Genel Kurul’da reddedildi.

Meclis Başkanvekili Haydar Akar, görüşmelere 20 dakika ara verdi.

Kanun’a göre, Meclis tarafından reddedilen kanun teklifleri, ret tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe, aynı yasama dönemi içinde tekrar verilemiyor. Muhalefetin yoğun tepkisiyle karşılanan teklif daha önce de Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilmişti.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir şu paylaşımı yaptı:


GENEL KURUL KARARI BİLDİRMEDİ
Öte yandan tekliflerinin reddini anlık geçen TBMM Genel Kurulu’nun sosyal medya hesabı, bu kez ret kararını bildirmedi. Teklifin reddine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Etiketler ak parti oy güvenlik soruşturması red
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