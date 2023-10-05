AK Parti'nin kongre daveti gönderdiği partiler açıklandı

AK Parti'de cumartesi günü yapılacak olan 4. Olağanüstü Kongresi’nde Meclis’te milletvekili bulunduran partiler arasında 4 partiye davet gönderilmediği ortaya çıktı

Birçok ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluş ile Türkiye’deki 10 siyasi partiye 7 Ekim (cumartesi) yapılacak olan AK Parti 4’üncü Olağanüstü Kongresi için davet gitti.

Partiden kongre için, CHP, MHP, İyi Parti, HÜDA-PAR, Yeniden Refah, DSP, Anavatan, Vatan, Demokrat Parti ve BBP partilerine davetiye gönderildi.

Meclis’te milletvekili bulunduran Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Yeşil Sol Parti, TİP, TÖP ve EMEP ise kongreye davet edilmedi.

Öte yandan Zafer Partisi, Memleket Partisi ve BTP de kongreye davet edilmedi.

Davetliler arasında sivil toplum kuruluşu temsilcileri, engelli ile gazi ve şehit yakınları, yabancı devlet misyon temsilcileri, uluslararası kurum ve kuruluş temsilcileri, yabancı siyasi parti yetkilileri ile Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı STK temsilcileri de bulunuyor.

Yaklaşık 40 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirilmesi planlanan kongrede sanatçı Yücel Arzen de davetlilere bir konser verecek.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede aynı zamanda yerel seçim çalışmaları için düğmeye basacağı aktarıldı.