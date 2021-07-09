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AK Parti'nin ''yeni torbasından'' yine OHAL çıktı

AK Parti'nin ''yeni torbasından'' yine OHAL çıktı

AK Part tarafından ekonomiye ve kamuda çalışanlara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu. Buna göre, iki haftalık gözaltı uygulaması, TMSF’nin şirketlere kayyum olarak atanması ve kamu görevlilerinin “terörle mücadele” adı altında görevden alınması uygulaması üç yıl daha yürürlükte olacak.

AK Parti, 18 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamede değişiklik ön gören torba yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu.

Teklif ile terörle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması gibi birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi 31 Temmuz'dan itibaren 3 yıl uzatılabilecek.

Öte yandan terörle mücadele kapsamında çıkarılan OHAL kararnameleri ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum atanması uygulaması da üç yıl boyunca devam edecek. Bu süre içerisinde terörle mücadele kapsamında TMSF bu yetkiyi kullanmaya devam edecek.

İKİ HAFTALIK GÖZALTI UYGULAMASI DEVAM EDECEK

Teklifin yasalaşması durumunda iki haftalık gözaltı uygulaması, TMSF’nin şirketlere kayyum olarak atanması ve kamu görevlilerinin “terörle mücadele” adı altında görevden alınması uygulaması üç yıl daha yürürlükte olacak

Teklifte ayrıca, korucuların ücretinin asgari ücret altında kalmaması ve tütün ticareti yapanlara yönelik cezaların 1 yıl ertelenmesi de yer alıyor.

Etiketler ohal torba torba yasa ak parti iktidar meclis tbmm
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