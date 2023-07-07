Akşener'den hükümete zam tepkisi: Kendiniz kemer sıkın da görelim!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, harç ve vergilerin artırılmasına ilişkin ''Her şeye gelen zamlarla maaşlar daha yatmadan erimeye devam ediyor. Bütçe açığını, tüm yükü milletin sırtına bindirerek kapatamazsınız. Kemer sıkılacaksa önce israfı, şatafatı bırakıp kendiniz kemer sıkın da görelim!'' dedi.

Resmi Gazete kararlarına göre KDV oranlarında artışa gidildi, maktu harçlara yüzde 50 zam geldi, yurt dışından getirilen telefonların izin bedeli ise 20 bin TL oldu. Zamlar sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener'den bir paylaşım geldi. Akşener, "Memleketimizde adı konmamış bir IMF programı uygulanıyor. Her şeye gelen zamlarla maaşlar daha yatmadan erimeye devam ediyor. Bütçe açığını, tüm yükü milletin sırtına bindirerek kapatamazsınız. Kemer sıkılacaksa önce israfı, şatafatı bırakıp kendiniz kemer sıkın da görelim" ifadelerini kullandı.