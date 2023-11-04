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Akşener'den Kılıçdaroğlu'na ''hançer'' yanıtı

Akşener'den Kılıçdaroğlu'na ''hançer'' yanıtı
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partisinin kurultayında yaptığı "sırtımdan hançerlendim" açıklamasına İYİ Parti lideri Meral Akşener'den yanıt geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda isim vermeden İYİ Parti lideri Meral Akşener'e göndermeler yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında “İş cumhurbaşkanı adaylığına gelince masadan kalkıp oturmalar oldu. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.” ifadelerini kullandı.

Bu konuşmaların ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Akşener paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Biz, İYİ Partiliyiz!

Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüzün; "Cumhuriyeti yükseltecek olan sizlersiniz!” diyerek verdiği kutlu görevi, siyasetin yeni düzenini kurmak için üzerimize alıyoruz!

Hürüz, haklıyız, hakkın yanında duruyoruz!"

Etiketler meral akşener kemal kılıçdaroğlu hançerlendim sırtımdan hançerlendim
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