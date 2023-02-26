Altılı Masa'nın adayı kim olacak? Karamollaoğlu 3 isim verdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili 3 ismin gündeme geldiğini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, tv100 canlı yayınında 6'lı Masa'nın olası cumhurbaşkanı adayıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adayıyla ilgili 6'lı Masa'da üç ismin gündeme geldiğini belirtti.

"İMAMOĞLU, YAVAŞ, KILIÇDAROĞLU GÜNDEME GELDİ"

Karamollaoğlu, "Şimdiye kadar bu konu hiç gündeme gelmedi. Kıyısından köşesinden buna temas edildi, ciddi bir şekilde konuşulmadı ama altılı masada bulunan genel başkanlardan bu konuya atıfta bulunanlar oldu. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu gündeme geldi. Şimdi biz bunu ilk toplantıda görüşeceğiz ve bir takvime bağlayacağız. Bunu nasıl deklere edeceğimizi belirteceğiz. O güne kadar halkımızın biraz daha sabır göstermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ALTILI MASA CUMHURBAŞKANI ADAYINI BELİRLEMEDE GECİKMEDİ"

Saadet Partisi lideri Karamolloğlu şunları söyledi: "6'lı Masa cumhurbaşkanı adayını belirlemede gecikmedi. Başlangıçtan beri 'cumhurbaşkanı adayı seçim tarihi belirlendikten sonra ilan edilecektir' dedik. Ben burada bir gecikmenin olduğunu kesinlikle söylemem ama bundan sonra çalışmalar bundan sonra bu istikamette yapılacak. Yapacağımız toplantıda bu gündeme alınacaktı ama araya deprem girince biz bunu uygun bulmadık. Depremle ilgili bir toplantı yaptık bunun arkasında bizim ev sahipliğimizde bir toplantı daha gerçekleşecek. Bu toplantıda mutlaka başkanlık konusu gündeme gelecek.

"SEÇİLECEK CUMHURBAŞKANI ADAYININ OLMASINI İSTERİZ"

Biz seçilebilecek cumhurbaşkanı adayının aday olmasını isteriz. Bu bütün parti başkanlarının ittifak edeceği bir aday olması icap eder. Bu benim aynı zamanda şahsi kanaatim. Bu konu yapılırken anketler de elbette yapılacaktır. Bunlar ortaya çıktıktan sonra bir kişi üzerinde ben ittifak edileceğini düşünüyorum. Ben bunların içinde bulunduğu şartlar dikkate alınarak alınarak değerlendirilmesi icap ettiği kanaatindeyim.

"DENİZİ GEÇİP DEREDE BOĞULURSAK BU MANTIKLI BİR ŞEY OLMAZ"

6'lı Masa'nın dağılacağını düşünmüyorum. Bu kadar mesafe kat ettikten sonra denizi geçip derede boğulursak bu mantıklı bir şey olmaz. Sadece Cumhurbaşkanlığı adayında anlaşamama gibi bir problemi önümüzü keseceğini sanmıyorum."