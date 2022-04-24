Ankara'da Biden depremi1 Küstah açıklamasına tepki yağıyor

ABD Başkanı Biden'in 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanmasına hem iktidar hem de muhalefet aynı dilde sert bir tepki gösterdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 Olayları ile ilgili olarak “soykırım” açıklaması yapmasına siyasi parti liderleri ve temsilcilerinden peş peşe açıklamalar geldi.

O açıklamalar şu şekilde:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

ABD Başkanı Biden’ın açıklaması tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksundur. Soykırım iftirasını sektör haline getiren lobileri memnun etmeyi amaçlayan açıklamasının hiçbir temeli olmadığını ifade ediyoruz.

Türkiye adil bir yaklaşımın inşasından yanadır. Cumhurbaşkanımız, 1915 olaylarının dar siyasi yaklaşımlara malzeme yapılmadan bilimsel olarak araştırılması için gereken yaklaşımı sergilemiştir.

Bu özgüvenli yaklaşımlara karşı, Ermeni lobisinin tezlerini esas alan açıklamada hiçbir iyi niyet söz konusu değildir. Üstelik Başkan Biden'ın açıklaması Ermenistan'la yürümekte olan normalleşme sürecini sabote eder niteliktedir.

Dar ve ufuksuz siyasi yaklaşımlar sadece husumet lobisine hizmet eder. Barışa, diyaloğa ve tarihin doğru anlaşılmasına hizmet etmez.

Tezine güvenenler tüm arşivlerin tarihçilere açıldığı bir çalışmaya destek verir. Tezine güvenmeyenler ise siyasi lobileri tatmin etmeye çalışır. Cumhurbaşkanımızın mesajları tezine güvenen bir yaklaşımın ürünüdür.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak:

“Herkes kendi işine baksın. Tarihçi kendi işini, siyasetçi kendi işini yapsın. Tarihte nelerin yaşandığına siyasetçiler değil; tarihçiler karar verir. Siyasetçinin görevi yasayla tarihten husumet çıkarmak değil; geleceği inşa etmektir. Gönül yıkan değil, Gönül yapan olmaktır.”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce:

Her yıl Türkiye’nin 24 Nisan’da içeriden ve dışarıdan soykırım suçlaması ile karşı karşıya kalmasını kabul etmiyoruz.

Tarihte yaşanan acılardan bugüne yönelik husumet çıkarma ve siyasetin konusu yapma arayışı Türkiye’ye ve Türk Milleti’ne büyük haksızlıktır. Bu haksız ithama karşı Türkiye’nin hakkını savunmak hepimizin sorumluluğudur.

Bu haksız ithamlar “hamdolsun gündeme gelmedi” diyerek geçiştirilemez. Öyle olmadığını bugün bir kez daha gördük.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:

“Geçen yıl sırf randevu alabilir miyiz diye sessiz kalmıştınız! ABD Başkanı Joe Biden yanlışta ısrar etti, 1915 olaylarıyla ilgili “soykırım” ifadesini yine kullandı. Bu saygısızlığın vebali sizin de omuzlarınızdadır. Joe Biden’ı talihsiz açıklaması nedeniyle şiddetle kınıyorum.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan:

Geçmişte yaşanan acıların faili biz değiliz. Hepimiz, karşılıklı anlayış çerçevesinde birbirinin yarasını sarmaya çalışan Anadolu insanları olmalıyız. Bu vesileyle, Ermeni halkının bugün derinden hissettiği acıyı anlıyor, 1915'te hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anıyorum.

Herkes kendi işine baksın. Tarihçi kendi işini, Siyasetçi kendi işini yapsın. Tarihte nelerin yaşandığına siyasetçiler değil; tarihçiler karar verir. Siyasetçinin görevi yasayla tarihten husumet çıkarmak değil; geleceği inşa etmektir. Gönül yıkan değil, Gönül yapan olmaktır.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Erozan:

“Biden'a ‘sözde Ermeni soykırımı’ konusunda laf yetiştirmek yerine ‘kendin çal kendin oyna’ demek daha akıl kârıdır. Hatta “hesabınız kabarıyor” da denilebilmeli.