  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Arınç'tan Erdoğan'a AK Parti'yi karıştıracak mesaj: ''Aklımızı başımıza almamız lazım''

Arınç'tan Erdoğan'a AK Parti'yi karıştıracak mesaj: ''Aklımızı başımıza almamız lazım''

Arınç'tan Erdoğan'a AK Parti'yi karıştıracak mesaj: ''Aklımızı başımıza almamız lazım''
Güncelleme:

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan ve zaman zaman yaptığı çıkışlarla dikkatleri üzerine çeken Bülent Arınç bu sefer de Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'a çağrıda bulunarak "aklımızı başımıza almamız lazım" dedi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Türkiye’de insanların “cinnet getirdiğini” ifade etti ve “Aklımızı başımıza almamız lazım” dedi.

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Bülent Arınç ile yaptığı röportajı yayınladı. Röportajda Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu.

İşte Donat'ın yazısından dikkat çeken o bölümler:

Bülent Arınç... Kimseyi suçlamıyor... Fakat... Herkesi... Şapkasını önüne koyup düşünmeye çağırıyor.

Önümüzde seçim var... Arınç'tan... Siyasete ve seçime dair son sözler: - 1969'tan bu yana belki 20 seçim geçirdim... Karşımızda olanları, en az kendimiz kadar saygın görecek bir anlayışın içinde olmalıyız.

Bülent Arınç'tan bir çağrı... "Aklımızı başımıza almalıyız." Dinliyoruz... İşte sözün gerisi:  Parayı bulursunuz... Enflasyonu düşürürsünüz... Orta kesimin ve yoksulların durumu düzeltilir... Ama ahlak, üslup ve edep olarak birbirimizi, kendi nefsimizden daha tercih edecek noktaya gelmemiz lazım.  Bunun için bir seferberliğe ihtiyaç var.

Seferberlik... Söylemesi hoş ama... Öncülüğünü kim yapacak? Sorduk. Bülent Arınç'ın yanıtı:

- Öncülük şüphesiz ülkeyi yöneten, yönetimi ve adaleti elinde bulunduran insanlara yakışır.

Bugün... Siyaset öylesine keskin, ortalık öylesine toz duman ki... "Tepeden" gelecek bir çağrının "Muhalefet cephesinde karşılık bulabilmesi" zor... Hem de çok zor.

Hani bir şarkı var ya... "Zor dostum zor."

 

Yavuz Donat'ın Sabah gazetesindeki yazısının tamamı için...

Etiketler yavuz donat sabah bülent arınç recep tayyip erdoğan ak parti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sıfır otomobilde beklenen ÖTV ve matrah düzenlemesi belli oldu
Sokak ortasında dehşet! Yanlışlıkla babasını ve oğlunu vurdu
Melisa Döngel imaj değiştirdi! Artık onu tanımak mümkün değil
Buz gibi ve yağışlı bir haftaya hazır olun!
İşin uzmanından elektrik ve doğal gaz faturalarını düşürme tüyoları
Milyonlarca EYT'liye kötü haber!
İşte Demirtaş'ın gerçek yüzü! Skandal açıklama
Güzel şarkıcı Simge Sağın'ın estetiksiz halini gören tanıyamadı
New York karlar altında! Kar fırtınası 3 can aldı
Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik