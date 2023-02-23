Asrın felaketi AK Parti'nin oylarını da yıktı: ''Büyük düşüş var!''

Türkiye Raporu Araştırma direktörü Can Selçuki, 11 ilimizi yerle bir edip 43 binden fazla canımızı yitirdiğimiz asrın felaketi sonrasında son seçim anketi çalışmasında AK Parti'de büyük bir oy kaybı olduğunu açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde ağır yıkıma neden olan depremler sonrası 14 Mayıs'ta yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri de tartışma konusu oldu.

Seçim tarihine ilişkin tartışmalar gündemdeki yerini korurken iktidarın 14 Mayıs tarihinde ısrarcı olduğu belirtiliyor.

Öte yandan yüzyılın felaketinde yaşanan yıkım ve iktidarın yetersizliği anketleri de etkilemeye başladı.

Türkiye Raporu Araştırma direktörü Can Selçuki, sosyal medya hesabından depremin meydana geldiği şubat ayı anketlerinin tamamlandığını açıkladı.

Selçuki'nin paylaşımına göre AKP'nin oylarında belirgin bir düşüş var. Selçuki'ye göre "tepki oyu" olarak bilinen oylar ise sahada varlık gösterebilen partilerin hanesine yazılmaya başlandı.

Yine son araştırmaya göre çoğunluğun seçimin zamanında yapılmasını istediği belirlendi. Selçuki, deprem performans değerlendirmelerini de içeren raporun önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

Selçuki'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Şubat ayı Türkiye Raporu anketini tamamladık.

- AK Parti’de belirgin bir düşüş var

- Tepki oyları sahada varlık gösteren partilere yönelmiş

- Çoğunluk seçimin vaktinde yapılmasını istiyor

Deprem performans değerlendirmelerini de içeren raporu önümüzdeki hafta paylaşacağız.