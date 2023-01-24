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''Ayakkabı yalama'' teklifi AK Parti'yi karıştırdı

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AK Partili milletvekili Op. Dr. Şenel Yediyıldız'ın "Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamalıyız" sözlerine bir tepki de AK Partili Mehmet Metiner'den geldi. Metiner "Reis’e sadakatin bir adabı ve yordamı var" dedi.

Yeni Şafak yazarı ve eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı överken kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Ordu’da yerel TV52 televizyonunda 'Gündem' programında sunucu Samet Yaşaryıldız'ın sorularını yanıtlayan Yediyıldız, "Tayyip Ağabey Türkiye'nin başında, partimizin başında, dünyanın lideri. Biz bu kaz kafamızla, özür dilerim, kusura bakma kendi kendimize ihanet etmek gibi bazı şeylere sapıyoruz. Biz Tayyip Ağabey'e ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" diye konuşmuştu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Metiner ise Yediyıldız'a tepki göstererek, "Reis’e sadakatin bir adabı ve yordamı var. İslami ölçüleri aşan ve dinleyenlerin sahibine de Reis’e tepki koyacağı övgülerden kaçınmak lazım. Reis övgüsünü ayakkabısına kadar indirgemek yakışıksızdır.  Tanıdığım bildiğim Reis bu tarz övgülerden rahatsızlık duyar. Safi zarar işte" ifadelerini kullandı. 

AK Partili Op. Dr. milletvekili: ''Tayyip ağabeyin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım''AK Partili Op. Dr. milletvekili: ''Tayyip ağabeyin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım''Politika

 

Etiketler mehmet metiner ak partili milletvekili ayakkabısını yalamamız lazım şenel yediyıldız
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