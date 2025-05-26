Bahçeli aylar sonra kürsüye çıkıyor! Tarih belli oldu

En son 28 Ocak'ta partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Ülkücü Şehitleri Anma Günü etkinliğinde konuşma yapacağı öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçirdiği rahatsızlık sonrası olduğu ameliyat dolayısıyla tedavi sürecinden 2 ay sonra ilk kez 4 Nisan günü Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaretinde görüntülenmiş, adını taşıyan vakfın açılışına katılmıştı. En son 28 Ocak'ta partisinin grup toplantısına katılan MHP lideri Bahçeli, 7 Mayıs Çarşamba günü TBMM'ye gelerek Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma törenine katılmıştı.

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T24’ün haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın (27 Mayıs Salı) Ülkücü Şehitleri Anma Günü programına katılacak.

MHP'den yapılan açıklamaya göre; Devlet Bahçeli, yarın (27 Mayıs) Ankara Kızılcahamam'da yer alan Ülkücü Şehitler Anıtı'nda gerçekleşecek olan Ülkücü Şehitleri Anma Günü etkinliğine katılacak.

Saat 14.30'da başlaması planlanan programda, MHP liderinin de konuşma yapacağı bildirildi. Bahçeli, en son 28 Ocak 2025’te partisinin grup toplantısında konuşmuştu.