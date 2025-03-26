''Bahçeli entübe edildi'' diyen Can Ataklı'ya soruşturma

Gazeteci Can Ataklı, kalp kapakçığı ameliyatı olmasının ardından yaklaşık 8 haftadır kameraların önüne çıkmayan MHP lideri Bahçeli'nin entübe edildiğini iddia etmişti. Ataklı hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiği yönünde paylaşım yapan ve paylaşımı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından manipüle nitelikli haber olarak tanımlanan Can Ataklı hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Can Ataklı dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MHP'li kaynaklarının kendisine konuyla ilgili şunları anlattığını dile getirdi:

"MHP'li kaynaklardan edindiğim bilgiler şöyle; 5 Şubat'tan bu yana hiç ortaya çıkmayan Bahçeli kalp ameliyatından sonra taburcu edildi ama bu kez yürümek için yatağından kalkarken yere düştü ve kalça kemiği kırıldı. Bahçeli yoğun bakıma alındı ama ameliyatın etkileri ve diğer sağlık sorunları nedeniyle bitkisel hayata girdi ve entübe edildi."

DMM yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Devlet Bahçeli entübe edildi.” iddiası doğru değildir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.

MHP'den sert tepki

Ataklı'nın bu iddiasına MHP'den çok sert bir yanıt geldi. MHP'nin sosyal medya sorumlusu Hüseyin Özkan, Ataklı'ya "Senin MHP’li kaynağın olamaz. Çünkü her MHP’li seni gördüğü yerde suratına tükürür. Alçak adam!" diye yanıt verdi. Özkan bir diğer yanıtında da "Yalanlarınızla boğulun!" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından "Sayın Genel Başkanımızla ilgili yalan ve bühtanda bulunan Can Ataklı hakkında gereken hukuki girişimler başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

Özdemir, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bir yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın cenneti merhum Tenzile Erdoğan hakkında kullanılan çirkin ifadeler, diğer yandan Sayın Genel Başkanımızla ilgili gazeteci görünümlü aşağılık bir şahsın hezeyanları birbirinin devamı olan rezil bir planın ürünüdür. Sayın Genel Başkanımızla ilgili yalan ve bühtanda bulunan Can Ataklı hakkında gereken hukuki girişimler başlatılmıştır. Toplum vicdanında mahkum olan bu girişimler konusunda hukuk müesseslerinin vakit kaybetmeksizin sorumluluğunu yerine getirmesi beklentimizdir."

DHA