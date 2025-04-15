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Bahçeli, MHP'li vekilin kızının talebini geri çevirmedi: ''Gündemimize alalım o halde''

Bahçeli, MHP'li vekilin kızının talebini geri çevirmedi: ''Gündemimize alalım o halde''
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MHP Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, 12 yaşındaki kızı Ahen Dora'nın MHP lideri Bahçeli'den ''Roblox açılsın'' talebinde bulunduğunu söyledi.

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformlarından biri olan Roblox, Ağustos ayında terör propagandası, çocuk istismarı ve cinsel içerikli paylaşımlar nedeniyle Türkiye'de erişime kapatılmıştı. 

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, 12 yaşındaki kızı Ahen Dora ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Dora paylaşımına şu notu düştü:

"Sevgili çocuklar, Müjde! Kızım Ahen Dora, 1.likle tamamladığı 23 Nisan TBMM Kupası Tenis Turnuvası final maçının ardından Devlet Dedesinin elini öpmeye gittiğinde hepinizin muzdarip olduğu bir sorunu “Yaparsa Liderimiz yapar!” diyerek Devlet Dedesine arz etti. Roblox oyun ve oyun geliştirme platformunun çocuklar için sosyalleşme, yabancı dillerini geliştirme, oyunlarda strateji üretmelerine imkan sağlayan ve bu sayede zeka gelişimlerini olumlu yönde etkileyen özelliklerinden bahsederek Roblox’u tamamen kapatmanın bir çözüm olmadığını; yaş sınırı ve zararlı kısımlara erişim engeli getirilerek yeniden açılabileceğini anlattı. Sayın Genel Başkanımız, yakinen ilgilenerek 'Bu konuyu gündemimize alalım o halde' dedi. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için ve nesillerimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz"

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Etiketler MHP Roblox Zuhal Karakoç Dora
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