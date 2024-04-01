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Bahçeli, partisinin genel merkezden sessiz sedasız ayrıldı

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MHP lideri Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nin sonuçlarını takip ettiği partisinin genel merkez binasından ayrıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’ne ilişkin oyunu Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Anıttepe Ortaokulu’nda öğle saatlerinde kullandı.

Oy kullanmasının ardından MHP Genel Merkezine gelen MHP lideri Bahçeli, oy sayımını ve seçim sonuçlarını burada takip etti.

Oy sayım ve sonuçlara ilişkin genel merkezde takip eden Bahçeli, saat 01.00 itibariyle genel merkez binasından ayrıldı.

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İHA

Etiketler Devlet Bahçeli MHP yerel seçim seçim seçim sonuçları
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