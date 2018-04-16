''Bahçeli tek başına seçime girip barajı geçsin, Tandoğan'da anırırım''

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Okuyan, Bahçeli'nin tek başına seçime girip, barajı geçmesi durumunda Tandoğan Meydanı'nda anıracağını söyledi. Okuyan ayrıca, sivil toplum kuruluşu İHH'nın Başkanı Yıldırım'a da, "Utanmaz bir herif" diye çıkıştı.

Katıldığı bir TV programında gündemi değerlendiren Yaşar Okuyan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaşar Okuyan’dan İHH Başkanı Yıldırım’a: “Utanmaz bir herif” İHH Başkanı Bülent Yıldırım’ın, ABD’nin Suriye saldırısıyla ilgili yaptığı, “Suriye’ye çok az füze atıldı, içimizi serinletmedi” şeklindeki açıklamasına dikkat çeken Okuyan, Yıldırım’dan, “Utanmaz bir herif” diye söz etti.

Okuyan, “İHH Başkanı var, bir herif. Utanmaza bak, utanmaz bir herif. Bu Amerikalılar çok az füze attı, içimizi serinletmedi diyor. Herife bak. Amerika, İngiltere, Fransa’nın bir Müslüman ülkeyi bombalaması içimizi rahatlatmadı diyor, daha çok atın diyor, daha çok Müslüman ölsün diyor” şeklinde konuştu. Yaşar Okuyan: “Allah’ın kulu olmak yerine Washington’un kulu oluyorlar”

Vatan Partili Okuyan, sağ siyasetçilerin büyük çoğunluğunun ABD’ye bağımlı olduklarını söyleyerek, “Amerika’ya sövüyorlar, İsrail’e sövüyorlar, AK Parti iktidarı da dahil. En kritik noktada, Allah’ın kulluğundan ayrılıyorlar, Washington’un kulluğunu tercih ediyorlar. Allah’ın kullarının dünyanın başına bela olmuş olan İsrail’in, İngiltere’nin, Amerika’nın karşısına dikilmesi lazım” diye konuştu.

“YAHUDİ MADALYASI ERDOĞAN’IN EVİNDE”

Yaşar Okuyan, Yahudi kuruluşundan geçmişte “Üstün Cesaret Ödülü” alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ödülü iade etmediğini, ödülün Erdoğan’ın evinde bulunduğunu iddia etti.

“İsrailli bir yetkili, ‘Tayyip Erdoğan bağırır çağırır ama esasında bizim dostumuzdur’ diyor. Yahudi üstün cesaret madalyası sizde mi iade mi ettiniz? O madalya Tayyip Bey’in evinde hala. Yahudi’nin üstün hizmet, şeref madalyasını hala Tayyip Erdoğan evinde saklıyor. Niye saklıyorsun bunu. Müslümanların düşmanı olan, Müslümanları katletmek üzere kurulmuş, Allah’ın bile lanetlediği Musevilerin en üst düzey örgütünün şeref madalyasının senin evinde ne işi var? Niye aldın en başında?”