Bahçeli: ''Türkiye yeni bir göçü kaldıramaz''

MHP lideri Bahçeli: İdlib mutabakatı bölgemiz için memnuniyet vericidir" dedi. Bahçeli, "Ülkemiz yeni bir göç akınının üstesinden gelemez" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin kadın kolları toplantısında konuştu.

Bahçeli, "Gerek İdlib gerekse diğer bölgelerde yapılacak operasyonlarda sivillerin korunmasını, Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgasının yaşanmamasını ülke olarak istiyoruz. Ülkemiz yeni bir göç akının üstesinden gelemez. İdlib mutabakatı bölgemiz için memnuniyet vericidir. 20 Eylül'de toplanan MGK'da alınan kararlar son derece yerindedir, doğrudur, desteğimiz tamdır. ABD'nin amacı kaostur, kargaşadır. Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden kanun dışı her örgütle mücadele şarttır. Teröristler imha edilmelidir" şeklinde konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Kadın atıl kalırsa, istikbalimiz riske girecektir. Kadın varsa, insan vardır. Kadınlarımızın önündeki bariyerler kaldırılmalıdır. Onlarsız medeniyet kuru bir avuntudur.

Dünden bugüne Türk kadınının omuzlarında vatanın yükü, boğazlarında cesaretin madalyaları vardır. Türk kadını koruyandır, kollayandır. Kol kanat gerendir. Toplumsal huzur ve refahın şartı, ayrımcılığın reddi, cinsiyetçiliğin kenara itilmesidir.

Kadınlık onurunu insanlığın onuru mertebesinde görmeden atılacak hiçbir adım amacına ulaşamayacaktır. Kadının hor görüldüğü toplumlar ilkeldir, geridir. Devlet ve milletler kadınlara verdiği değer kadar güçlü ve kudretlidirler. Aileyi ayakta tutan kadındır. Aile ise milletin temel taşıdır. Kadın gelecektir, kadın gelecek nesillerin güvencesidir.

Şiddetle mücadele etmek asıl ve öncelikli olmalıdır. Kadın hakları üstün körü geçiştirilmektedir. Kadınlarımızın sorunları ve sosyal hayattaki yeri sadece belirli bir hafta ve günün konusu mudur? Bu kısır döngü son bulmalıdır. Türk kadını milli bekamızın beşiğidir.

Eğer bugün son yurdumuzda hür ve müstakil biçimde nefes alabiliyorsak, bunu kadınlarımıza borçluyuz. Aziz milletimize, kaos ve kriz aşılayacak her türlü siyasal ve ekonomik tahribata set olacağız. Bu konuda gazetelerin, suça kapı aralayan üçüncü sayfa haberlerine dikkat etmesinde fayda görüyoruz.

İdlib'te yaşayan halk rahat bir nefes almıştır. ABD ise terör örgütlerine yaptığı silah desteğini hala kesmemiştir.

