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  4. 16 Ekim 2020 18:51

Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna Cumhurbaşkanı Sayın Vladimir Zelensky’nin ülkemize gerçekleştirdiği resmî ziyaret kapsamında, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran da İstanbul'a geldi.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran da bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

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