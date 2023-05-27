Bakan Bozdağ'dan ''Öcalan'la görüşme'' iddialarına yanıt
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşüldüğü iddialarını reddetti.
Bakan Bozdağ, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İmralı’da teröristbaşı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır. Aksine iddialar, terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu’na verdiği desteği gizlemek için bile bile söylenmektedir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Hiçbir yalan terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu’na verdiği desteği gizlemeye yetmez" dedi.
İmralı’da teröristbaşı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) May 27, 2023
Aksine iddialar,terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu’na verdiği desteği gizlemek için bile bile söylenmektedir.
Güneş balçıkla sıvanmaz.
Hiçbir yalan terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu’na verdiği desteği gizlemeye yetmez.
DHA
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