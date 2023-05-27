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Bakan Bozdağ'dan ''Öcalan'la görüşme'' iddialarına yanıt

Bakan Bozdağ'dan ''Öcalan'la görüşme'' iddialarına yanıt
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşüldüğü iddialarını reddetti.

Bakan Bozdağ, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İmralı’da teröristbaşı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır. Aksine iddialar, terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu’na verdiği desteği gizlemek için bile bile söylenmektedir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Hiçbir yalan terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu’na verdiği desteği gizlemeye yetmez" dedi. 

 

 

DHA

Etiketler adalet bakanı bekir bozdağ abdullah öcalan pkk
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