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Bakan Hakan Fidan fena yakalandı! Sosyal medya yıkıldı

Bakan Hakan Fidan fena yakalandı! Sosyal medya yıkıldı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un telefonuna bakarken çekilen fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

AK Parti'nin aday tanıtım toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un çekilen bir fotoğrafı sosyal medyaya damgasını vurdu. Bakan Fidan, Tunç'un telefonuna bakarken görüntülendi. Birçok kullanıcı Fidan'ın eski MİT Başkanı olmasına atıfta bulunarak  ''Mesleki deformasyon'' yorumu yaptı. 

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen AK Parti aday tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar, milletvekilleri ve birçok parti üyesi katıldı. Büyük katılımın gerçekleştiği etkinlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yan yana oturdu. Fidan'ın bir ara Tunç'un telefonuna bakarken kaydedilen karesi dikkat çekti.

Sosyal medyada Fidan'ın, eski MİT Başkanı olmasına gönderme yapan onlarca kullanıcısı "Mesleki deformasyon'', ''Eski alışkanlıklar kolay kolay bırakılmaz'', şeklinde yorumlarda bulundu. 


Etiketler dışişleri bakanı hakan fidan adalet bakanı yılmaz tunç
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