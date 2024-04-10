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Bakan Koca, bayram namazını protesto edildiği şehirde kıldı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da bayram namazını kılıp, deprem şehitleri mezarlığını ziyaret etti. Asrın felaketinin yıldönümünde Hatay'ı ziyaret eden Bakan Koca vatandaşlar tarafından protesto edilmişti.

Bakan Koca, Ramazan Bayramı'nı kutlamak ve bir dizi ziyarette bulunmak için Hatay'a geldi. Bayram namazını Hacı Cuma Kahraman Camisi'nde kılan Koca daha sonra Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'nı ziyaret etti. Koca'ya Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal eşlik etti. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşların mezarlarına karanfil bırakıp, dua eden Koca, deprem sonrası üçüncü bayramı da Hatay'da geçirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da bayram namazını kılıp, deprem şehitleri mezarlığını ziyaret etti. Asrın felaketinin yıldönümünde Hatay'ı ziyaret eden Bakan Koca vatandaşlar tarafından protesto edilmişti.

'UMUTMAMIZ SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL'

Devlet olarak hep Hatay'ın yanında olacaklarını belirten Koca, "6 Şubat depreminin üzerinden 430 gün geçti. Yaşanan felaketi unutmamız söz konusu bile değil. Hüzünlü üçüncü bayramı yaşıyoruz. Daha önceki iki hüzünlü bayramda da Hatay'ımızda olmuştum. Bayramlar, kaybettiklerimizin acılarını daha fazla hissettiğimiz günler. Deprem nedeniyle hayatını kaybeden her biri ana, her biri baba, bir evlat, bir kardeş, bir arkadaş olan aziz insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Acıları içimizde ama umutlarımız hep taze. Deprem nedeniyle yaşadığımız acıları azaltmak için tüm gücümüzle gayret sarf ediyoruz. Dün buradaydık, bugün buradayız, yarın da Hatay'ımızda olacağız. Rabb’im benzer felaketleri milletimize ve insanlara göstermesin diliyorum" dedi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da bayram namazını kılıp, deprem şehitleri mezarlığını ziyaret etti. Asrın felaketinin yıldönümünde Hatay'ı ziyaret eden Bakan Koca vatandaşlar tarafından protesto edilmişti.

ASRIN FELAKETİNİN YILDÖNÜMÜNDE PROTESTO EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin yıldönümünde Hatay'da anma etkinliğine katılmıştı. Konuşma yaptığı sırada vatandaşlar Bakan Koca'yı protesto etmişti. Koca alandan ayrılırken ıslıklı protesto gerçekleştirilip, istifa sloganları atılmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da bayram namazını kılıp, deprem şehitleri mezarlığını ziyaret etti. Asrın felaketinin yıldönümünde Hatay'ı ziyaret eden Bakan Koca vatandaşlar tarafından protesto edilmişti.

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DHA

Etiketler sağlık bakanı fahrettin koca hatay bayram
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