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Bakan Şimşek'ten AK Parti'ye ve AK Partililere ''çok özel'' talimat

Bakan Şimşek'ten AK Parti'ye ve AK Partililere ''çok özel'' talimat
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AK Parti'nin geçtiğimiz haftasonu yapılan Kızılcahamam kampında AK Partililerden tasarruf tedbirlerine uymalarını istediği öğrenildi.

AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Kampında seçim değerlendirmesi, genel merkez ve Meclis çalışmalarının yanı sıra eğitim, ekonomi, enerji tarım, adalet, güvenlik ve dış politika konuları da görüşüldü.

İHA'nın aktardığına göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı sunumda yıl boyunca doğalgaz fiyatlarına zam gelmeyeceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise diğer ülkelerle dengeli siyaset yürüteceklerini, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı soykırımı, Gazze konusunda Türkiye’nin uluslararası mahkemelerde mücadelesinin devam edeceğini, 1967 sınırlarına ilişkin sunumlar yaptığı öğrenildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, partililerin tasarruf tedbirlerine uymasını istediği ve bu konuda hassas olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Şimşek, yıl sonuna kadar enflasyonun düşeceğini de ifade etti.

 

İHA

Etiketler ak parti tasarruf tasarruf tedbirleri mehmet şimşek
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