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Bakan Varank açıkladı: Uzaya gidecek Türklerin isimleri belli oldu

Bakan Varank açıkladı: Uzaya gidecek Türklerin isimleri belli oldu
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek olan Türk vatandaşlarının belli olduğunu açıkladı.

Uzaya gidecek Türk belli oluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu. Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzaya gidip bilimsel araştırmalar yapacak olan Türk vatandaşını açıklayacağını söyledi. Talihli kişinin özellikleri ve sağlık durumunun belirlenmesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi büyük rol oynadı.

"TÜRK VATANDAŞI AL BAYRAĞIMIZI UZAY İSTASYONUNDA TEMSİL EDECEK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank "Yakın zamanda Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türk vatandaşını Uluslararası UZAY İstasyonu'na göndereceğiz. Orada bilimsel deneyleri arkadaşımız gerçekleştirecek. Uzay yolcularının seçiminde Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çok katkısı oldu. Adaylarımız belli, yakın zamanda Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla isimleri paylaşmış olacak. Türkiye 100'üncü yılında bir vatandaşını Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderecek, Türk vatandaşı al bayrağımızı uzay istasyonunda temsil edecek" dedi.

Etiketler varank vatandaş uzay uzaya gidecek türk
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