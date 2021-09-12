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Bakanlık görevinden istifa eden Ziya Selçuk imaj değiştirdi

Bakanlık görevinden istifa eden Ziya Selçuk imaj değiştirdi

Milli Eğitim Bakanlığı görevinden ayrıldıktan sonra sessizliğe bürünen Ziya Selçuk, yeni imajıyla görenleri şaşırttı.

6 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk, kendisini bekleyen projeleri ve okumaları olduğunu ifade etmişti.

"DERDİM YİNE ÇOCUKLAR"
İstifasından sonra sessizliğe bürünen eski bakan Selçuk, imajında radikal bir değişikliğe gitti. Yeni halini Instagram hesabından paylaşan Selçuk, "Yoğun bir temponun içinden çıkınca insanlar 'Hoca, şimdi uzun uzun dinlenirsin herhalde' dediler. Aksine, daha çok çalışacağım dedim, ki şimdi tam da bu noktadayım. Derdim yine eğitim, derdim yine çocuklar, yine öğretmenler, yine aileler; çabam aynı çaba, kalem aynı kalem, tek fark kravat ve takım elbiseyle aramızın açılmış olması. Yoksa herkes bilir, öğretmen hep öğretmendir, okuldan çıkıp eve de gitse, emekli de olsa yine öğretmendir, nereye giderse gitsin öğrenmeye, paylaşmaya devam eder" ifadelerini kullandı.

Etiketler ziya selçuk imaj sakal
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