Baş döndüren telefon trafiği ! Türkiye ABD ve Rusya ile görüştü

Türkiye'nin Libya ve Suriye konusunda dirayetli tutumu dünya gündemindeki sıcaklığını koruyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Kalın'ın, O'Brien ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Suriye ve Libya'daki güvenlik durumu hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi. Türkiye'nin bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması konusundaki çalışmalarının devam edeceğine dikkatin çekildiği görüşmede ayrıca, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı ve Türkiye'nin bu konudaki ilkeli tutumunun vurgulandığı kaydedildi.

ÇAVUŞOĞLU VE SERGEY LAVROV GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefon diplomasisine devam ediyor. Gürcistan'da resmi temaslarda bulunan Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü. Görüşmede Libya konusu gündeme geldi.

İki mevkidaş, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile isyancı Hafter birlikleri arasında çatışmalara sahne olan Libya'daki son durumu görüştü.Çözüm önerilerini birbirleriyle paylaştı.

İDLİB DE ELE ALINDI

Görüşmede, Suriye rejiminin saldırıları yüzünden binlerce kişinin Türkiye sınırına yığıldığı İdlib meselesi ele alındı. İki bakan İdlib'de yapılabilecekler konusunda da görüş alış-verişinde bulundu.