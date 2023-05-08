BBP lideri Destici'den İmamoğlu'na: ''Dadaşlar size meydanı boş bırakır mı ?''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik Erzurum'daki provokatif saldırıyla ilgili bir açıklama yapan Cumhur İttifakı ortağı BBP'nin lideri Mustafa Destici "PKK işaretleriyle kışkırttılar, dadaşlar size meydanı boş bırakır mı" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde yaşananlar sonrası bugün CNN Türk'te canlı yayın konuğu olan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici muhalefeti işaret ederek 'Kaybedeceklerini anladılar seçim zaferimizi gölgelemek için provokasyon yapıyorlar' ifadelerini kullandı.

'İstanbul'da muazzam bir kalabalık vardı! Büyük İstanbul mitingini gölgelemek için provokasyon yaptılar. Size söylenilen yerde miting yapmıyorsunuz şehrin göbeğinde yapmaya çalışıyorsunuz. PKK kitlesi orada. PKK işaretleri yapıyorlar. PKK işaretleri yaparak Erzurum'daki vatandaşları kışkırtıyorlar. Erzurum, Nene Hatunların şehridir. Dadaşlar size meydanı boş bırakır mı?

Biliyorsunuz HDP grupbaşkanvekili de Erzurum'dan aday. Sen orada PKK'lılar ile miting yaparsan elbette ki halkımız buna müsaade etmez. Burada valiliği emniyeti suçlamak yanlıştır. Ekrem İmamoğlu dönüp kendisine bakacak! Devlet sana nereyi göstermişse sen mitingini orada yapacaksın.

Eğer orada yapmıyorsan sen provokasyon yapıyorsun. Bütün vatandaşlarımıza diyorum ki bunlar bizim seçim zaferimizi gölgelemeye çalışıyorlar. Kaybedeceklerini anladılar. Ağızlarını bozdular sinirlerini bozdular. Ne yapacaklarını şaşırdılar.

'TÜRKİYE İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYE ŞAHİTLİK EDİYOR'

Maltepe'de Cumartesi yedili masanın mitingi oldu. Pazar da Cumhubaşkanımızın mitingi oldu. En az 4-5 kat fark var. Bir de onlar İBB'nin bütün imkanlarını kullandılar. Türkiye ilk defa böyle bir şeye şahitlik ediyor. Ekrem ve Mansur beyler bırakmışlar İstanbul'u Ankara'yı şehir şehir dolaşıyorlar.

Van'da gördük. Sen oraya gidiyorsun zafer işareti yapıyosun. Sen ne yapmış oluyorsun, PKK'nın kanlı eylemlerini zafer olarak mı görüyorsun? Hainlerle işbirliği tutanlar ya gafildir ya haindir. Bunun ikinci bir yolu yok! Bunları aziz milletimiz görüyor.'