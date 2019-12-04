BBP'nin asgari ücret teklifi belli oldu

BBP lideri Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun birinci toplantısını gerçekleştirdiğini hatırlatan Destici, geçen yıla göre bütçedeki artış oranını esas alarak asgari ücretin belirlenmesinin doğru olacağını söyledi.

DESTİCİ ASGARİ ÜCRET TALEBİNİ AÇIKLADI



Destici, "2019-2020 arasındaki bütçe artış oranı yüzde 22.5. Dolayısıyla da bu hesaplamayla bu yıl asgari ücretin 2 bin 475 lira olmasını biz Büyük Birlik Partisi olarak teklif ediyoruz. Doğru olanın, hakkaniyetli olanın bu olduğunu ifade ediyoruz ve özellikle gelir dağılımının adaletli bir şekilde dağıtılmasının da bir sonucu olduğunu ifade ediyoruz. Bütçe ne kadar artmışsa bütün kesimlerin aynı oranda istifade etmesi gerekir. Asgari ücretlilerin de bundan istifade etmesi gerekir" diye konuştu.

Asgari ücret için en çılgın teklif Saadet Partisi'nden